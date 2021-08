Inondations Les ponts qui ne disposent pas de piles ont mieux résisté aux inondations…

À Trooz, suite aux inondations des 14 et 15 juillet derniers, la situation en matière de mobilité est, c’est peu de l’écrire, catastrophique. Dans cette entité qui longe la Vesdre en effet, de nombreux ponts franchissent la rivière et permettent aux habitants de rejoindre des quartiers entiers… la Cité de la Fenderie, La Brouck, Prayon. Des ouvrages qui ont particulièrement souffert lors des dernières crues. Aujourd’hui encore plusieurs de ces ponts sont totalement ou en partie impraticables… Et sont donc en cours "d’analyse" au sein du Service public de Wallonie. Celui de Prayon sur la Grand’Route à Trooz devrait d’ailleurs être remplacé, une pile du pont ayant été emporté par les eaux. La question de la reconstruction se pose dès lors…

Le bourgmestre de Trooz nous le confiait d’ailleurs : "si on doit reconstruire ce pont à l’ancienne, cela prendra plusieurs années… tandis que celui de La Brouck, sans pile dans l’eau et qui s’est simplement déplacé, a pu être remis en service assez vite". Plus de pile dans l’eau pour les ponts… la clé de la réussite ?