Christophe, 33 ans, a écopé d’un an de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir agressé un taximan âgé de 75 ans ! Dans la nuit du 13 avril dernier, vers 5 heures du matin Christophe a utilisé les services d’un taximan qu’il connait puisqu’il lui devait déjà de l’argent. Christophe s’est fait conduire, mais contrairement à ce qu’il avait promis, il n’avait pas d’argent pour payer la course.

Il a demandé au conducteur de le conduire jusqu’au boulevard de la Constitution en prétendant qu’un ami allait payer pour lui. Mais une fois arrivé sur place, il n’en n’était rien. Les deux hommes sont repartis Christophe s’est penché en avant vers le septuagénaire pour s’en prendre à lui. Les versions des deux protagonistes ne sont pas les mêmes.

Christophe a déclaré qu’il s’était penché vers l’avant pour récupérer son téléphone qui se trouvait sur le siège passager avant tandis que la victime a déclaré que le jeune homme l’avait saisi par la chemise pour tenter de lui voler l’argent qu’il transportait. Lors de l’audience consacrée à cette affaire, la victime a exhibé sa chemise déchirée devant la juge. Arrivé devant le commissariat, le conducteur s’est garé à contresens et a commencé à klaxonner de manière insistante pour faire sortir les policiers. Interpellés par le bruit, des inspecteurs sont sortis du commissariat. Les policiers ont constaté que Christophe était bien en train de saisir la victime par sa chemise.

L’homme semblait en mauvaise posture car maintenu par l’arrière par le passager. Le taximan souffrait d’une blessure à sang coulant à la bouche. Il était en état de choc. Les policiers ont sorti le client agité de force du taxi.

Le taximan avait les vêtements défaits et des boutons de sa chemise avaient été arrachés. Entendu, le taximan a expliqué que ce client lui devait entre 150 et 200 euros de courses impayées. Il a accepté de le prendre en charge parce qu’il a prétendu que cette fois, il avait de l’argent. Il a été conduit chez une connaissance censée lui prêter de l’argent, mais a été éconduit. C’est alors que le client a tenté de lui voler du numéraire qu’il avait dans la poche de sa chemise en lui tenant de force la bouche et la tête. https://www.dhnet.be/regions/liege/le-taximan-conduit-son-agresseur-a-la-police-60ba

Le taximan s’est senti en danger. Craignant pour sa sécurité, il a décidé de foncer jusqu’au commissariat. Le suspect a confirmé devoir de l’argent au taximan, mais a nié l’avoir touché ou avoir tenté de lui voler de l’argent. Le prévenu qui a déjà de nombreux antécédents de vol et est toxicomane n’a pas comparu devant le tribunal, il était défendu par Me Olivier Vanden Eyden. Le tribunal a retenu la version de la victime.