Parmi les secteurs économiques qui sont touchés de plein fouet par la crise du coronavirus et par les mesures de confinement qui y sont liées, on a beaucoup évoqué les cafés et restaurants. Mais il en est d’autres, comme les prestataires touristiques (dont peuvent faire partie ces derniers), pour lesquels la situation actuelle est particulièrement difficile à vivre.

Ainsi donc, à la veille des vacances de Pâques qui correspondent généralement au début de la saison touristique, nous avons effectué un coup de sonde au niveau liégeois. Au niveau de la Fédération du tourisme de la Province de Liège (FTPL), les activités sont à l’arrêt depuis deux semaines et les actions de communication prévues ont été reportées.

"L’ensemble des attractions indoor sont fermées et quant aux attractions outdoor, leur accès est fortement déconseillé ", explique Karl Maréchal. Lequel fait aussi référence à l’arrêté pris récemment par le gouverneur provincial et relatif aux hébergements touristiques qui sont concernés au premier chef.

Alors que l’accent est mis quand cela est possible sur le virtuel, une réflexion est déjà en cours sur les aides à apporter aux prestataires. Parmi ces derniers, Bernard Schorkops est le gestionnaire des navettes fluviales liégeoises. Lesquelles ont accueilli l’an dernier plus de 40 000 passagers.

Alors que le début de la saison fluviale était prévu en cette fin de semaine, un avis a été publié sur le site ad hoc. "On est dans l’attente et dans l’incertitude ", souligne Bernard Schorkops, précisant que "ce qui est dramatique, c’est l’effet de la crise sur les groupes". Si les individuels pourront revenir progressivement, "cela ne suffira pas à rattraper la saison".

De son côté, Gaëtane Leroy, gestionnaire de l’hôtel Neuvice, a dû faire face à "des annulations en cascade". Présente sur place, elle s’active toutefois à son projet de rénovation-extension, prévu de longue date et reporté. Aidée tant par le privé que par le public, elle formule "l’espoir d’un sursaut citoyen et d’un boom du tourisme de proximité".

Soit pour ainsi dire le même son de cloche que cette employée d’une petite agence de tourisme spécialisée dans les voyages culturels. "Nous avons un public plutôt fidèle et éduqué qui comprend la situation et qui accepte le report des séjours à l’an prochain en espérant que ce sera une très bonne année." Bruno Boutsen