Liège La finale belge du tournoi de mini-foot organisé par Neymar se tient samedi prochain, devant la gare de Liège Guillemins, avant la grande finale qui se tiendra en juillet au Brésil.

Samedi prochain, 14 équipes s’affronteront devant la gare de Liège Guillemins dans le cadre de la grande finale belge du Red Bull Neymars Jr’s Five, l’apogée du spectaculaire tournoi du footballeur brésilien. L’enjeu est énorme puisque le vainqueur représentera la Belgique lors de la finale mondiale au Brésil, à l’Instituti Projet Neymar Jr, à savoir le centre d’entraînement de la star du PSG situé dans la ville de Praia Grande. Neymar en personne sera également présent au tournoi auquel assisteront plus de soixante équipes venues du monde entier.

Le concept de cette compétition est simple. Deux équipes de cinq joueurs s’affrontent. Les équipes peuvent être mixtes. Si une équipe marque un point, l’équipe adverse perd un joueur. Il faut donc être la première équipe à marque, pour tirer avantage du joueur supplémentaire. Un concept unique, imaginé avec Neymar Jr lui-même. Tactique et discipline sont deux grands atouts. Ajoutons à cela une dose de technique… de quoi assurer des moments spectaculaires aux spectateurs.

La quatrième édition du Red Bull Neymar Jr’s Five en Belgique se composait de sept qualifications (Bruxelles, Charleroi, Saint-Nicolas, Genk, Liège, Bruges et Anvers). Outre d’innombrables prouesses techniques, chaque tournoi a permis de qualifier deux finalistes. Certaines équipes ont déjà de l’expérience et connaissent bien les ficelles du métier. Cela promet donc d’être une compétition de haut niveau où la tension sera à son comble samedi prochain !

Le vainqueur belge bénéficiera d’une préparation professionnelle dispensée par Karim Bachar, élu coach de futsal de l’année à trois reprises. Karim fera également le déplacement jusqu’au Brésil pour assister personnellement l’équipe qui représentera la Belgique au Brésil.

"J’y ai pris goût lors des qualifications", explique Karim. "Je travaille dans le futsal toute la journée avec d’excellents footballeurs sur le plan tactique. Lors des tours préliminaires, je n’arrivais pas à en croire mes yeux. J’ai vu des dribbles incroyables et des combinaisons fabuleuses. Du beau spectacle. Ce concept a beaucoup de points communs avec le futsal sur le plan tactique et organisationnel. Mon expérience sera donc certainement utile. J’ai hâte de travailler avec le vainqueur de la finale belge à Liège. Grâce à toute une série de trucs et astuces, nous voulons aller le plus loin possible lors de la finale mondiale qui aura lieu le 13 juillet. Nous y allons évidemment pour gagner !"

La finale belge du Red Bull Neymar Jr’s Five se déroulera donc le samedi 8 juin à partir de 10 heures devant la somptueuse gare de Liège Guillemins (Rue de Sclessin 35 - 4000 Liège). Les demi-finales se dérouleront à 16h45 et la grande finale à 17h15.

L’emplacement lui-même vaut déjà la peine : la magnifique gare a été conçue par l’architecte de renommée mondiale Santiago Calatrava. Plusieurs événements seront organisés en marge de la grande finale, comme des danseurs de capoeira ou des percussionnistes brésiliens.

Pour la petite histoire, l’année passée c’est l’équipe brugeoise Garrincha Squad qui avait représenté la Belgique lors de la finale mondiale du tournoi Neymar Jr’s Five au Brésil.

A. F.