Décès Figure bien connue à Liège, l’homme incarne l’histoire du commerce liégeois.

En 1936 son père, Jean Raisier, est marchand ambulant quatre saisons. Il dessert tout le centre-ville à l’aide d’une charrette tirée par deux chiens et sa mère, Marie Ista, est vendeuse dans une boulangerie-pâtisserie au début du Boulevard d’Avroy. En 1944, les Raisier prennent la succession de la Maison Tierenteyn dans le Passage Lemonnier. C’est dans les années 60, que Jean-Marie Raisier rejoint ses parents dans l’affaire et qu’il ajoute un rayon traiteur. Au début des années 80, ses deux enfants, Françoise et Jean-Luc, la troisième génération, viennent renforcer l’équipe.

Pendant plus de 60 ans, la famille Raisier va y faire commerce avec beaucoup de bonheur. "En effet, tous les magasins du Passage étaient tenus par des familles. Tous ces commerçants se connaissaient et vivaient au-dessus des commerces", écrit Olivier Hamal dans son ouvrage "175 ans au Passage Lemonnier". "Au fil du temps, Jean-Marie, comme traiteur était apte à sortir des banquets pour plus de 200 personnes, hors de cette surface". En 2004, trop à l’étroit, il quitte le Passage pour rejoindre un bâtiment acquis à Crisnée.

Les massepains et le retour au "passage"

Qui n’a pas déjà goûté les massepains de Jean-Marie ? Recette héritée