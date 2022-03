Les Liégeois le savent, le chantier du tram est une véritable saga, tant les retards se sont accumulés au fil des années...

On se souvient en effet que lorsque la ville de Liège avait posé sa candidature pour organiser l'exposition internationale de 2017, le tram faisait partie des projets et devait être opérationnel à cette date...

Les aléas du chantier sont tels que la ville affirme peiner à obtenir un calendrier fiable et, espérons-le, définitif.

Le communiqué paru ce mardi et émanant de Tram'Ardent pourrait donc rassurer tout le monde.

En effet et selon les dires de Tram'Ardent, le consortium désigné par la Région Wallonne pour construire le tram, les partenaires du projet ont activement collaboré pour définir et confirmer les différentes hypothèses du nouveau planning dans les moindres détails, en ce compris les objectifs en termes de mobilisation des équipes sur le terrain. "Ce planning est le résultat d’un travail considérable pour lequel les partenaires ont souhaité, dans la foulée des différents événements ayant impactés le projet, mettre le temps nécessaire afin de pouvoir présenter des hypothèses robustes et fiables".

Sur base de ce planning, Tram’Ardent confirme que la fin des principaux travaux impactants est prévue pour août 2023. L’arrivée des premières rames du tram est prévue en juillet 2022. Les premiers tests individuels des rames débuteront en décembre 2022 sur les zones Bressoux/Pont Atlas et Pont Atlas/Coronmeuse.

Les essais d’ensemble s’étaleront entre décembre 2022 et décembre 2023, pour une mise en service le 25 avril 2024.

"Conscient des perturbations causées par les travaux et des efforts demandés aux liégeois, Tram’Ardent et ses partenaires mettent tout en œuvre afin de garantir les dates annoncées, dans le cadre d’une collaboration active et sereine avec son donneur d’ordre, l’Opérateur de Transport de Wallonie". Allez, on croise les doigts