Vu les chantiers en cours un peu partout à Liège, on ne peut ignorer que le tram est annoncé en Cité ardente... Son arrivée a néanmoins été reportée à août 2023.

Dans ce contexte, la première fête des stations se déroulera le samedi 16 octobre (11 h à 20 h), au Val Benoît. Vous y serez invités à pénétrer au sein d'une station mobile, soit un complexe modulable (4 modules) qui vous fera voyager au cœur du projet de tram à Liège... Les visiteurs pourront accéder à différents espaces:

- espace d'exposition avec une sélection de clichés

- espace d'animation: présentation de la nouvelle application interactive du tracé du tram

- espace d'images digitales: voyage temporel à travers la découverte du film du futur tracé, des stations en 3D et du best of des capsules "Tram en Commun" réalisées par RTC Télé Liège

- espace d'infos pour découvrir les plans, brochures et partager les dernières informations du chantier

Les enfants ne seront pas oubliés durant cette journée puisque diverses animations leur seront proposées: châteaux gonflables, ateliers grimages et tatouages éphémères, initiation aux arts du cirque, sculpteur de ballons et parcours d’accrobranche. Et pour satisfaire vos papilles, vous pourrez compter sur la présence de foodtrucks.

De plus, tout au long de la journée, vous pourrez assister au show Magic Tram tandis que Tchantchès vous fera découvrir le tram avec ses camarades marionnettes.

A noter qu'il est prévu, en fin de journée, de rassembler les enfants présents (3 à 12 ans) afin d'organiser un bouquet final magique pour cette première fête des stations. Les enfants auront ainsi l'occasion de prendre part à une création musicale inédite, au départ de l'un des plus grands tubes de Soprano. Cet enregistrement bénéficiera ensuite d'une diffusion nationale. Des répétitions sont prévues de 14 h à 16 h afin que les enfants soient prêts pour le spectacle, dès 17 h.

L'accès sera gratuit.

A noter que le Covid Safe Ticket est requis pour accéder à l'événement.