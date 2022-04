Le tribunal de l'entreprise de Liège a prononcé, mercredi en fin de matinée, la mise en liquidation de Liberty Steel, qui possède les deux lignes de galvanisation 4 et 5 de Flémalle ainsi que l'usine de fer-blanc et la décaperie de Tilleur, confirme la CSC Metea. Le syndicat s'est montré satisfait de la décision. Le tribunal a ainsi désigné un trio de liquidateurs qui aura pour rôle de dresser un état des lieux et de chercher des repreneurs. Les noms de certains grands opérateurs industriels circuleraient déjà. "Pour nous, c'est une bonne chose, c'est ce qu'on souhaitait au vu de la situation qui s'est dégradée au jour le jour, cela permettra de stabiliser au moins temporairement toute cette situation", explique Jordan Atanasov, pour la CSC Météa.

L'emploi des 700 travailleurs présents sur les sites liégeois n'est pour l'instant pas menacé. "On attend de l'opérateur qui reprendra les sites un projet industriel sérieux pour assurer le fonctionnement durable de cette activité", continue le représentant syndical. Les usines devraient, en attendant, continuer à tourner au ralenti: "Il faut reconstruire le flux d'approvisionnement des installations. Il y a une grande défiance vis-à-vis de Liberty". Suite à la faillite de la banque qui les finançait, Liberty Steel s'est en effet retrouvée confrontée à un important problème de liquidités pour acheter de la matière première, alors que le secteur de l'acier est actuellement porteur.

Cette mise en liquidation suivie de la recherche d'un repreneur constituait la solution privilégiée par la Région wallonne, qui avait exprimé son soutien à une reprise de l'activité à partir du moment où la dissolution serait prononcée. "On attend effectivement une prochaine réunion avec la Région wallonne, qui devrait confirmer ses engagements", ajoute encore Jordan Atanasov.