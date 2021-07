L'accès aux Grosses Battes sera toutefois assuré ce lundi pour soulager Chênée

Le ministre de la Mobilité Philippe Henry et le Directeur général du SPW Mobilité et Infrastructures Étienne Willame ont fait le point ce dimanche midi, sur les réseaux routier et autoroutier, particulièrement impactés en région liégeoise par les inondations. Depuis plusieurs jours en effet, la liaison autoroutière A602, reliant la E25 vers le Luxembourg à l'échangeur de Loncin (E40-E42), est totalement impraticable... ce qui accentue considérablement le chaos vécu dans le centre de Liège. Pour traverser la Ville en effet, ce sont les quartiers sinistrés de Chênée et d'Angleur que sont contraints de traverser les automobilistes... Une certitude confirmée ce dimanche : il faudra prendre son mal en patience.

En effet, si une bonne nouvelle a pu être confirmée, à savoir la réouverture de la portion Chênée-Grosses Battes, "ce qui va permettre de soulager Chênée", indiquait Etienne Willame, le travail est encore long dans la liaison. Pour l'heure en effet, les automobilistes en provenance du Luxembourg et en direction de Liège sont contraints de sortir à Embourg ou Chênée... mais les opérations de pompages en cours dans les trémies de Chênée vont s'achever d'ici ce lundi donc.{{1}}