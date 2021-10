Le gouvernement fédéral a décidé de renforcer plusieurs mesures alors que le nombre de cas Covid repart à la hausse et que le virus semble circuler davantage.

Le Labo Cita, qui s’occupe notamment des tests PCR pour le CHR de la Citadelle, confirme effectivement cette tendance : « Le 23 juillet, le taux de positivité était de 2,84% ; trois mois plus tard, on dépasse les 15%, soit plus d’un cas sur six », explique le Docteur Henry Paridaens.

© CHR Citadelle

Si le taux de positivité augmente, le nombre de personnes testées aussi : « On revient à des ‘standards’ observés lors des vagues précédentes, c’est-à-dire au-delà des 1.500 tests par jour », poursuit le Dr Paridaens. « Notre LaboCita Drive de Vottem est à nouveau fortement sollicité, mais heureusement, le système de prise de rendez-vous fluidifie largement les files d’attente ». © CHR Citadelle

Malgré ces hausses, le Dr Jean-Marc Minon, chef de service du LaboCita, reste confiant : « La vaccination joue clairement son rôle. Les cas graves hospitalisés sont en grande majorité des patients non vaccinés. Le testing permet de détecter rapidement des cas et d’éviter ainsi une circulation encore plus rapide du virus par la mise en place des mesures de confinement ».

Depuis le début de la crise, le LaboCita a analysé plus de 365.000 échantillons Covid.

Pour prendre rendez-vous pour un Test Covid :

https://www.chrcitadelle.be/Services/Services-medicaux/Laboratoire-Biologie-clinique/Accueil.aspx