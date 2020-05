Ringmill C’est ce que craint la FGTB qui pense qu’ArcelorMittal va encore se désengager davantage de notre région.

Confiné ou pas, le groupe Mittal continue à enterrer petit à petit la sidérurgie liégeoise. C’est en tout cas ce qu’affirme la FGTB Métal Liège-Luxembourg qui croit savoir que le géant sidérurgique veut se séparer de son usine "AMR" (ArcelorMittal Ringmill), une entreprise historique (90 travailleurs environ) qui, à Seraing, fabrique des couronnes pour assurer la rotation des éoliennes. Un secteur qui reste porteur, même si, sur le site de Liège, des investissements de remise à niveau seraient bien nécessaires.

Selon le syndicat, AMR pourrait donc changer de mains. "Malgré plusieurs demandes exprimées dans les organes officiels de concertation, la direction a jusqu’ici refusé de dire quoi que ce soit, s’abritant derrière la nécessité de confidentialité", confie-t-on à la FGTB. "Mais il y a un candidat sérieux pour racheter l’entreprise, et cela dès la semaine prochaine : c’est un fonds allemand, basé à Munich, Callista Private Equity. La manière de travailler de ce fonds est simple : acheter une société, analyser son potentiel, la réorganiser (et la restructurer) et puis la revendre dans les 5 à 7 ans, en empochant au passage une plus-value maximale."

Callista n’est pas cotée en Bourse : il est donc impossible de vérifier quelle est la structure financière de ce fonds, et donc d’estimer le sérieux de leur démarche.

Un scénario à la ESB ?

Selon la FGTB, le dossier AMR pourrait rappeler l’épisode ESB, à la fin de 2014. L’aciérie de Seraing avait été vendue à un holding allemand (GMH), et refilée ensuite à une coquille vide, Green Elephant. Avant de capoter quelque temps plus tard sans que rien n’ait été fait par les repreneurs, si ce n’est vider l’enveloppe sociale dont les travailleurs cherchent toujours, aujourd’hui, à obtenir quelques miettes par voie judiciaire.

"À chaque fois le scénario est le même : se débarrasser d’activités industrielles potentiellement rentables, les confier à des financiers qui profitent des dépouilles et réduire encore un peu plus emplois et outils économiques en région liégeoise."

Et le syndicat socialiste de titiller la Région Wallonne du gouvernement Di Rupo. "La Région wallonne, qui a pris beaucoup d’engagements pour l’acier liégeois mais en a tenu très peu, va-t-elle saisir l’occasion de mettre en marche "le monde d’après". Ou va-t-elle laisser le même virus financier ronger encore un peu plus les outils ? Le vaccin est pourtant connu, dans ce cas-ci…"

J.-M. C.