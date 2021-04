Mohamud, 42 ans, a écopé de deux peines de prison pour un total de dix mois pour s’être notamment introduit dans une maison, avoir dégradé une porte pour tenter de s’enfuir mais également parce qu’il se trouve en séjour illégal sur le territoire belge.

Des faits qu’il a commis alors qu’il se trouvait en état de récidive légale après avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Liège à 20 mois de prison le 31 juillet 2017 pour avoir détenu des stupéfiants et être en séjour illégal sur le territoire.

Le moins que l’on puisse écrire, c’est que l’homme a fait preuve d’une certaine maladresse. En effet, alors qu’il s’est introduit dans une maison, il s’est retrouvé coincé entre une grille et une porte… Il n’a pas été compliqué pour les policiers de procéder à son interpellation…

Dans la nuit du 2 au 3 août 2020, la police a été appelée à intervenir dans une maison située sur le boulevard de la Sauvenière à Liège. L’habitant des lieux venait de tomber nez à nez avec Mohamud qui s’était introduit dans sa maison ! Le propriétaire avait entendu du bruit dans son immeuble aux environs de 3 heures du matin.

L’homme a voulu vérifier qu’il ne se passait rien d’anormal. Il a surpris l’indélicat dans la cage d’escalier. Le suspect a pris la fuite vers la porte d’entrée. Mohamud a escaladé la grille qui sécurise la porte d’entrée. Il est resté coincé entre les deux !

Il a bien tenté de prendre la fuite en s’attaquant à la porte d’entrée, mais il n’a réussi qu’à l’endommager. Mohamud avait déposé ses affaires dans une pièce et s’était confectionné un lit au sol.

Entendu, le suspect a déclaré qu’il était saoul et qu’il avait eu l’impression que la maison était vide et qu’il y était entré pour dormir. Selon le tribunal, il ne pouvait ignorer qu’il rentrait dans une maison occupée étant donné que celle-ci était décorée et était visiblement habitée.