Après une édition 2020 stoppée en cours de route, les frères Taloche étaient heureux ce mardi de présenter la dixième édition du VOO Rire Liège "avec certains spectacles reportés mais aussi des nouveautés". "On attend le prochain Codeco mais on espère que le festival pourra se dérouler dans les mêmes conditions qu’en 2019", autrement dit sans restrictions sanitaires (jauge, distanciation…), a confié Vincent Taloche, codirecteur artistique. Si les mesures gouvernementales se durcissent, le Covid Safe Ticket pourrait être imposé pour sauver l’édition.

Une édition très attendue après une période difficile tant pour le public que les artistes, privés durant de longs mois de spectacles. "Ça tombe bien que l’on puisse un peu rire après ce qu’on a traversé, la crise sanitaire, les inondations…", a commenté le bourgmestre de Liège Willy Demeyer, précisant que des places seront réservées pour les personnes sinistrées par les inondations.

La recette de l’annuel Festival International du Rire de Liège ne change pas avec la présence de nombreux artistes belges et étrangers, découvertes ou vedettes confirmées, qui se produiront dans plusieurs salles liégeoises de différentes jauges, du Forum au Trocadéro en passant par les Chiroux, la Cité Miroir, le Théâtre Arlequin, de l’Étuve, la Bouffonnerie, la Courte Échelle, la Comédie centrale ou en île. Citons notamment la présence de Jarry, Olivier de Benoist, Viktor Vincent, Baptiste Lecaplain, Richard Ruben, GuiHome ou Virginie Hocq et son nouveau spectacle, et bien d’autres encore.

Comme l’année passée, le Voo Rire Festival s’associe à Patrick Alen pour le Tremplin du rire, un concours qui s’adresse aux jeunes talents entre 12 et 18 ans, dont les élus pourront se produire sur scène. Le Voo Rire continue également le "Rire à domicile" et la "scène ouverte", concours ouvert aux amateurs de l’humour de plus de 18 ans, offrant la possibilité au vainqueur de jouer au Voo Rire et dans les festivals partenaires (Québec, Suisse, Paris).

La billetterie est ouverte et en ligne sur www.voorire.be.

Trois galas

Le festival démarrera comme chaque année par un Gala télévisé, pour la première fois “100 % Belge”, présenté par Cécile Djunga le mardi 19 octobre au Forum de Liège, avec des talents à découvrir ou à redécouvrir : Fanny Ruwet, Fabian Le Castel, Richard Ruben, Jérôme de Warzée, Kody… Un deuxième Gala télévisé “10 ans de Rire à Liège” aura lieu le mercredi 20 octobre toujours au Forum, présenté par les Frères Taloche, qui seront accompagnés par les humoristes préférés des festivaliers que sont Stéphane Guillon, Arnaud Tsamère, Eric Antoine, Laurent Gerra… Enfin, un Gala inédit “Du smartphone à la scène” présenté par le jeune tiktokeur Nicolas Lacroix est programmé sur la même scène le jeudi 21 octobre avec la jeune génération des réseaux sociaux (Donovan, Val_Vitti, Nicocapone, David Rodriguez…).