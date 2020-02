Ne dites plus Yes2DayLand mais bien… Feel Good festival. C’est l’une des grandes nouveautés annoncées ce jeudi par l’équipe de l’ASBL Kin porte le projet, qui organise depuis 2015 déjà ce festival de musique "de rentrée". Après avoir surpris tout le monde en dévoilant des têtes d’affiche dignes des plus grandes scènes (Pascal Obispo, Gims et Matt Pokora), le festival d’Aywaille a en effet décidé de faire peau neuve.

"C’est notre partenariat avec une radio qui nous a poussés à ce changement, pour être plus en phase avec le festival qui a bien évolué depuis 5 ans", explique Damien Corbesier, "et ce slogan, Feel Good correspond désormais bien à cet ADN de fête, de musique qui nous représente".

La fête, il en sera en effet question avec, durant les trois jours désormais, des têtes d’affiche qui feront se déplacer les foules. Vendredi 28 août, Queen Kings, "le meilleur cover de Queen", ouvrira le bal. Il sera suivi d’Amel Bent qu’on ne présente plus et de Pascal Obispo. DJ Oli Soquette animera ensuite la plaine de Remouchamps.

Samedi, l’affiche est également alléchante avec Matt Pokora en tête d’affiche et une soirée clôturée par le festif groupe Magic System, précédé de Bon Air, Ykons et Arcadian.

12 000 festivaliers

Dimanche enfin, c’est Calumny qui ouvrira le bal suivi de Lefa (issu de Sexion d’Assaut) puis d’Eva Queen, égérie de toute une jeune génération et enfin Gims. Mademoiselle Luna se placera quant à elle aux platines pour clore la fête.

Petit festival devenu grand… À n’en plus douter, l’événement a mis la barre très haut et a su se faire une place… non sans augmenter par dix le budget dédié aux artistes depuis 2015. Conséquence logique, le ticket augmente sensiblement, 48 euros la journée et 120 euros le pass trois jours. "Ce qui revient à 9 euros le concert", précise l’organisation. Raisonnable.

Qu’on se le dise, il faudra faire vite pour décrocher son ticket pour cette édition 2020 qui s’annonce pleine de surprises : scène recentrée, nouveaux jeux de sons et lumières, logistique améliorée au bar et au niveau des différents "food trucks"… et 12 000 festivaliers par jour contre 15 000 en tout lors des dernières éditions.

Bientôt un Feel Good Kids...

C’est un autre grand changement pour le festival aqualien. Il ne sera plus question cette année de journée réservée aux enfants… “Le samedi était traditionnellement tourné vers les plus jeunes mais avec les artistes qui se produisent, ce n’est plus possible de leur réserver la plaine toute une journée, il y a des répétitions”… En outre, les températures souvent élevées de la fin de l’été ont montré que l’attente devant la scène était éprouvante pour les plus jeunes. On le précise toutefois, le festival reste indéniablement attentif à satisfaire les plus petits. Déjà, l’organisation annonce la création d’un Feel Good Kids, à programmer plus tard dans l’année. Autre bonne nouvelle : les bénéfices engrangés lors des dernières éditions ont permis de remettre, ce jeudi, un montant de 10 000 euros à l’échevine de l’Enseignement d’Aywaille. Ce montant sera distribué à toutes les écoles de l’entité, ce qui représente un montant de 5 euros par enfant.