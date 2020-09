En avril 2019, on vous annonçait le lancement des travaux de terrassement en vue de réaliser les fondations d’une nouvelle infrastructure dédiée à la culture, au numérique et aux arts sur le site de l’ancien hôpital de Bavière. Cette infrastructure comprendra un pôle des savoirs (notamment la bibliothèque des Chiroux), un exploratoire des possibles consacré à la création artistique et une pépinière d’entreprises. Le chantier, dont l’investissement s’élève à près de 36,5 millions d’euros, bénéfice de fonds européens (Feder-9,4 millions) et de la Wallonie (11,8 millions). Le reste est financé par la Province de Liège.

Bien sûr, comme tout chantier, celui-ci a été impacté par la crise du Covid-19 puisque, en raison du confinement, il a été mis à l’arrêt en mars pour ne reprendre qu’en mai. Mais "l’adaptation des conditions de travail aux mesures sanitaires préconisées et en vigueur, en particulier la mise en place des distanciations sociales, n’est pas sans conséquence sur le rythme de travail depuis cette reprise", souligne-t-on à la direction des infrastructures et du développement durable de la Province de Liège.

Ouverture fin 2022

À ce stade, les travaux de gros œuvre en sont arrivés à la dalle du 3e étage. "Ils doivent se poursuivre jusqu’à la dalle du 5e étage avant que l’on puisse entamer l’enveloppe proprement dite, à savoir les façades mur rideaux", précise-t-on.

Si le chantier accuse effectivement un léger retard en raison de la crise sanitaire, on estime que ce retard pourrait être absorbé par les phases d’aménagement, dont les délais sont plus confortables, et grâce à une coordination entre les différents corps de métier.

Si bien que l’échéance de fin 2022, pour la mise en fonction de la nouvelle infrastructure, est toujours maintenue.