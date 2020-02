À Liège, ville hospitalière et gay friendly, le verdict citoyen semble unanime…

Voilà un incident fâcheux, aux relents nauséabonds de nazisme, dont le nouveau patron du célèbre Café Lequet, Marc De Bruyn, se serait sans doute bien passé.

Ce dimanche en effet, après avoir entonné des chants nazis et fait le salut hitlérien (en plein service), le patron n’a pas hésité à insulter des clients mécontents… qui ne se sont donc pas faits priés pour le faire savoir. Et sa réputation d’être faite… Aujourd’hui, la justice s’est d’ailleurs saisie de l’affaire.

Mais en marge de l’action judiciaire, il y a aussi la justice du peuple. Et à Liège, ville déclarée hospitalière, gay friendly, qui soutient le mouvement des sans-papiers et qui fait régulièrement figure d’exemple en matière d’ouverture, la vindicte populaire ne s’est pas fait attendre. L’appel au boycott du Café Lequet circule… Dès le lendemain de ces faits, l’ancien patron lui-même, Guy Stockis, condamnait d’ailleurs farouchement les propos tenus par son “repreneur”.

“C’est avec stupeur que nous avons appris les évènements qui se sont déroulés dans notre ancien établissement ce dimanche”, indiquait l’ancien restaurateur. “Nous condamnons fermement et sans équivoque les propos et actes qui ont été rapportés dans la presse et les médias sociaux. Nous sommes extrêmement attristés par l’image déplorable qui est dorénavant associée au Café Lequet. Un lieu que nous avons voulu accueillant pour toutes et tous”.

Pour de nombreux citoyens, la sanction semble d’ailleurs logique : “Amis liégeois boycotter ce resto”, pouvait-on lire sur de nombreux messages. “Boycottage !! Une chose est certaine, ça n’est plus un établissement aux couleurs de notre Cité ardente… Il n’a plus rien de valeureux…”. “Café Lequet et Friterie De Bruyn, deux établissements liégeois tenus par le second nommé qui “plaisante” en faisant de saluts nazis et proférant des insultes homophobes… Je n’y remettrai jamais les pieds ! Il y a suffisamment de bonnes adresses à Liège pour ne pas soutenir ce genre de suprémacistes blancs”… Et on en passe.

On s’en doute également, la classe politique, majoritairement à gauche à Liège, n’a pas, elle non plus, manqué de condamner cette “sortie liégeoise”. Et d’appeler aussi au boycott : “Voici donc le nouveau repreneur du café Lequet, institution liégeoise. Bien loin de l’esprit de résistance des Liégeois… Quelle honte !”, commentait Sarah Schlitz, députée Ecolo liégeoise ; “Et le patron assume, en répondant qu’il est un “blanc bleu belge” ? Voilà un endroit que nous serons nombreux, désormais, à boycotter…”, poursuivait François Schreuer (Vega) ; même son de cloche au PTB avec Raoul Hedebouw : “Pauvre Cité Ardente… La célèbre institution où beaucoup de Liégeois ont déjà mangé un boulet frites, le “Café Lequet”, a été le théâtre d’un spectacle abject hier midi. Au menu : chants nazis, saluts hitlériens, propos racistes et homophobes perpétrés par un patron (qui a repris l’établissement en janvier) qui reconnaît avoir bu un coup de trop mais “assume” et se dit “étonné d’être contacté à ce sujet”. Clair que je n’y remettrai jamais les pieds !”…

Un comportement que de (très) nombreux Liégeois ont donc déjà promis d’adopter. Pour éviter d’être associés à des propos indigestes…