À l’instar des 20 km de Bruxelles, la course liégeoise la plus populaire, les 15 km de Liège, a été reportée… coronavirus oblige.

C’est ce lundi que l’annonce a été officialisée sur le site de la course en effet, "Étant donné les circonstances exceptionnelles et parce qu’avant tout autre chose doivent évidemment prévaloir les préoccupations de santé publique, l’édition 2020 des 15 km prévue le 3 mai, est déplacée au dimanche 18 octobre 2020. Le formulaire d’inscription reste identique et donc les pré-inscrits pour le 3 mai le sont automatiquement pour le 18 octobre".

À noter que pour les coureurs déjà inscrits et en ordre de payement mais qui ne seraient pas libres le 18 octobre, il est possible sur demande (par e-mail avant le 3 mai), d’obtenir un code de la valeur de l’inscription à valoir sur le montant de l’inscription pour l’édition 2021 qui devrait se dérouler le 2 mai 2021.

Pour rappel, les 15 km de Liège Métropole sont devenus le plus grand évènement de course à pied et santé dans le sud du pays. Lors de l’édition 2019, ce sont plus de 6 000 coureurs qui ont franchi la ligne d’arrivée, toutes épreuves confondues.