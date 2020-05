Ils veulent aussi reporter la fête des mères au 17 mai.

Après une réunion qui s'est tenue samedi en vidéoconférence, ce n'est que dimanche soir que les 24 Bourgmestres de l’arrondissement de Liège ont communiqué leurs résolutions concernant les différentes échéances du déconfinement. Ainsi, les bourgmestre liégeois ont, entre autres, pris attitude en faveur de la réouverture des marchés locaux en plein air. Une "sortie" sans réelle conséquence puisque la décision ne leur appartient pas.

"Au vu de la décision prise par le Conseil National de Sécurité (CNS) de rouvrir les commerces le 11 mai, les 24 Bourgmestres souhaitent que le CNS autorise à partir de cette date les réouvertures des marchés locaux en plein air. En effet, les marchands ambulants souffrent comme les commerçants de cette crise sanitaire et économique. Ils pourraient dès lors être assimilés à des commerces et soumis aux mêmes règles de sécurité. Les Bourgmestres s’engagent à s’y préparer et à examiner les modalités de cette reprise en fonction des spécificités de chaque marché afin d’assurer la distanciation sociale et d’éviter des concentrations de populations et de marchands ambulants. Cette demande de principe de réouverture des marchés en plein air ne concerne pas à ce stade le marché dominical de La Batte à Liège dont le cas doit être particulièrement étudié au vu de son ampleur."

Ils ne sont pas les seuls à penser de la sorte. En effet, dans une quesion écrite envoyée au bourgmestre Demeyer, François Pottié (DeFi) estmait qu'il était possible d’organiser quelque chose pour permettre aux marchands ambulants de reprendre petit à petit leurs activités. "Je demande au Bourgmestre d'anticiper une éventuelle autorisation des marchés (reprise des activités moyennant le respect des mesures de sécurité sanitaire) et de réfléchir à une solution alternative comme à la Ville de Bruxelles qui réfléchit à un marché couvert (Palais des Congrès, Halles des Foires ?), en attendant le fédéral..."

Enfin, si les internautes wallons se sont, dans un premier temps, moqués en masse du ministre-président flamand Jan Janbon (N-VA) et de sa proposition de reporter la fête des mères, cetteidée a fait son chemin. Dans leur communiqué tardif, les 24 Bourgmestres ont ainsi fait part de leur avis de reporter, sur tout le territoire belge, le jour de la fête des mères au premier dimanche après la réouverture des commerces, soit le 17 mai. Affaire à suivre...