L’édition 2020 des 24 heures Puzzle de Belgique à Hannut se déroulera samedi. Habituellement, la compétition met aux prises plusieurs équipes tentant d’assembler un maximum de puzzles en 24 heures. Cette année, l’épreuve organisée par les ASBL "La Passerelle" et "Inter-Actions" se tiendra sur 12 heures et de manière virtuelle. Une décision motivée par la situation sanitaire. "Nous avons décidé de maintenir ce lien qui nous unit aux équipes et nous avons donc adapté la compétition. Elle s’organisera de 10 h à 22 h et chaque équipe réalisera 6 puzzles, envoyés préalablement par colis ou retirés à Hannut. Nous suivrons l’évolution de chaque équipe grâce à la plateforme Zoom", explique Anne Willequet, directrice des ASBL.

L’événement de cette année mettra aux prises 125 équipes, motivées comme jamais et originaires de différents endroits. De la Belgique, en passant par la France, l’Espagne, la République Tchèque et la Russie. "Les formations sont inscrites depuis le mois de juillet et pour respecter les mesures, les participants formeront des bulles de quatre personnes. Cette année, ce sera juste pour le plaisir et il n’y aura pas de compétition ni de classement".

Les bénéfices de l’événement seront une nouvelle fois destinés aux deux associations organisatrices qui s’adressent à des adultes en situation de handicap. Pour limiter les pertes financières, un système de parrainage a été mis en place. "Les équipes étaient invitées à se faire parrainer au profit des associations et la semaine passée, 7.000 euros avaient été récoltés. Les 10 équipes qui auront reçu le plus gros montant gagneront leur ticket pour l’édition 2021", ajoute la directrice.

Le lancement de cette 35e édition, sous le format de 12 heures, sera donné samedi à 10 h. Anne Willequet termine en indiquant que des vidéos seront diffusées tout au long de la journée pour mettre en évidence le travail effectué au sein de "La Passerelle" et "Inter-Actions".