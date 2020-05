Ces derniers jours, les chiffres communiqués par les autorités fédérales, relativement à la crise sanitaire, sont relativement positifs… raison pour laquelle le CHR de la Citadelle, comme d’autres hôpitaux, a annoncé vouloir "monter en puissance dans la reprise de ses activités" dites "classiques", "avec comme objectif d’atteindre 50 % des consultations début de semaine prochaine, contre 30 % depuis le 4 mai".

Pour le CHR de la Citadelle, ce sont donc trois sites qui sont concernés, la Citadelle bien sûr mais aussi Sainte-Rosalie dans le Laveu et Château Rouge à Hertal.

"Durant une semaine, nous avons expérimenté une nouvelle logistique des flux des patients à la Citadelle", explique Eric Finet, directeur des Infrastructures, "qui a clairement fonctionné et a façonné un environnement sain et sécurisé par rapport au Covid-19, tant pour les patients que pour notre personnel. Nous pouvons donc étendre notre modèle sur nos deux autres sites".

En moyenne, 1.300 patients sont donc attendus quotidiennement sur les trois sites dès ce lundi 11 mai. Outre les consultations, le CHR de la Citadelle a décidé de rouvrir progressivement des unités de soins et des salles d’hospitalisation. "La semaine prochaine, nous devrions remettre en route certaines activités chirurgicales, notamment de jour, et augmenter l’activité en gériatrie à la Citadelle, l’imagerie médicale et la Clinique de la douleur à Sainte Rosalie, ainsi que l’imagerie, la chirurgie orthopédique, la médecine physique, la kiné et la cardiologie à Château Rouge", détaille Jean-Louis Pepin, directeur médical. "Avec toujours cette ambition d’atteindre 50 % des activités initialement prévues". Pour y parvenir, plusieurs services ont décidé d’étendre leurs plages horaires… toujours dans le strict respect des règes d’hygiène en vigueur.

On précise au CHR que "les patients concernés se verront appeler préalablement par les services qui confirmeront ou non les rendez-vous initiaux, et qu’au sein des bâtiments, les règles sanitaires restent bien en vigueur"... On parle donc du port du masque - fourni par l’hôpital - obligatoire, de la désinfection des mains ou de la distanciation sociale,…