Elles demandent une reconnaissance de leur métier suite au travail effectué durant la crise sanitaire.

Les aides à domicile verviétoises se sont donné rendez-vous ce jeudi matin devant l'ASBL Safpa située rue du Palais à Verviers, pour une action de sensibilisation. Munies de pancartes "Masquées mais pas muselées. Madame Morreale, il est temps de reconnaître notre métier!", les travailleuses - en front commun syndical - ont souhaité porter un message clair à la ministre wallonne de l'Emploi. "On a été un peu les oubliées de cette crise sanitaire. On n'a pas eu de confinement, on a continué à travailler avec les moyens du bord en essayant de minimiser les risques pour nos bénéficiaires. Grâce à l'aide de bénévoles, tout était mis en place pour nous permettre de travailler dans les meilleurs conditions avec le port de tabliers, visières, gants, masques...", a expliqué Assia Lembaraa, aide à domicile chez Safpa et déléguée syndicale FGTB. Mais voilà, après toute cette période, "les collègues sont encore angoissées et épuisées. On a pris des risques mais on n'a pas été reconnus parmi les métiers de nécessité durant la crise. On demande aujourd'hui un minimum de reconnaissance pour notre travail. On demande un soutien de la ministre".



Les aides à domicile ont présenté une série de revendications : "On demande une revalorisation salariale, une reconnaissance de la pénibilité de notre travail et l'octroi d'une fin de carrière plus légère", a précisé la déléguée syndicale. Et de demander également le maintien du salaire à 100 % pour les travailleurs et travailleuses qui ont subi du chômage économique, un complément pour ceux qui ont connu des périodes de maladie de longue durée et enfin une réduction du temps de travail par l'octroi de congés supplémentaires. Une reconnaissance a déjà été engagée par le passage au statut d'employé depuis le 1er avril. "Mais il ne s'agit que d'un statut sur papier. Sur le terrain, rien n'a changé", regrette-t-elle.

L'action s'est poursuivie au ASD rue de Dison, au Centre familial place Général Jacques et place de l’Hôtel de Ville à Herve où se trouve l’Aide à domicile en milieu rural (ADMR).