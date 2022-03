Économie Trois nouveaux entrepôts de 70 000 m²... l’étude d’incidences est lancée.

En novembre dernier, le tout premier entrepôt de Cainiao, bras logistique de l’écosystème Alibaba, était inauguré dans le business park "nord" de Liege Aiport, et plus précisément dans la zone Flexport City 1, l’un des nombreux terrains convoités par la Sowaer et Liege Airport pour y développer des activités économiques de 2e et 3e lignes. Pour rappel, aux abords de l’aéroport, la réserve foncière stratégique s’étend sur près de 350 hectares.

Et ce mardi soir, c’est au terminal passager de Liege Airport que les habitants de Grâce-Hollogne, Awans, Fexhe-le-Haut-Clocher et Flémalle étaient invités à participer à une réunion d’information lors de laquelle ils ont pu découvrir les projets d’extension de Ciainao, soit trois entrepôts de près de 70 000m², développés sur les secteurs Flexport City 2 et 3. Un projet particulièrement controversé à Liège.