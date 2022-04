Manifestation Les jeunes militants de la FGTB s’opposent à l’extension d’Alibaba à l’aéroport de Liège.

Ce jeudi en fin de journée une trentaine de personnes, membres du collectif stop Alibaba & Co, de l’Union Syndicale Étudiante et des militants jeunes FGTB, se sont retrouvées pour planter des arbres sur le terrain où le groupe Alibaba veut construire le deuxième entrepôt de sa filiale logistique Cainiao.

En effet, alors que les débats sur le renouvellement du permis de l’aéroport de Bierset (incluant une zone de réserve foncière de 350 hectares autour de l’aéroport, pour les activités de 2e et 3e lignes), la jeunesse syndicale socialiste dit avoir "fait son choix pour l’avenir : ça sera les arbres et pas le béton".

Pour rappel, le tout premier entrepôt de Cainiao, bras logistique du géant de l’e-commerce Alibaba, était inauguré dans le business park "nord" de Liege Aiport en novembre dernier… Et fin mars, les habitants de Grâce-Hollogne, Awans, Fexhe-le-Haut-Clocher et Flémalle étaient invités à participer à une réunion d’information lors de laquelle ils ont pu découvrir les projets d’extension de Ciainao, soit trois entrepôts de près de 70 000m², développés sur les secteurs Flexport City 2 et 3. Un projet particulièrement controversé à Liège.

700 emplois mais...

En capacité maximale, Cainiao envisage 700 nouveaux emplois directs qui s’ajouteraient aux 200 déjà créés sur le site. Néanmoins, ces extensions d’Alibaba à Liège signifient également