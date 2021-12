Centre culturel au rayonnement remarquable, source d’inspiration architecturale inattendue, Liège est un ferment de création graphique belge et européenne : de Witte, Maréchal, Rassenfosse, Berchmans, Donnay, Ochs, Mambour, Renson, Adam, Kroll et biens d’autres ont été des graveurs, des peintres, des dessinateurs ou des affichistes de renommée internationale qui ont porté haut les couleurs de la Cité.

Dans l’ouvrage illustré de 160 pages "Liège, l’ardente. Les artistes s’illustrent sur les murs de la cité", Eric Van den Abeele transporte le lecteur dans les lieux emblématiques, les salles de spectacles et les manifestations populaires qui ont fait la réputation de la ville de Liège.

Aidé par une abondante iconographie et près de 200 illustrations provenant des musées, des centres d’archives et de documentation publique, et grâce au généreux concours de collectionneurs privés, l’auteur nous fait découvrir une cité mais aussi une terre d’innovations qui a traversé les âges avec une remarquable constance dans la créatiońde qualité ; une invitation iconographique à la découverte de l’ardente et riche histoire de Liège, de la révolution liégeoise de 1789 à nos jours.

Pour la première fois, un livre raconte par l’image la passionnante histoire de Liège en prenant appui sur les affiches lithographiées, trop souvent méconnues, d’artistes de renom, dont la plupart sont Liégeois, et qui portent sur la Cité ardente un regard tendre, drôle et parfois décalé.

Conseiller au Service public fédéral Economie, maître de conférences en politique européenne à l’UMons, Eric Van den Abeele est également chargé d’enseignement à l’IHECS.

Livre en vente en librairie et sur www.livre-moi.be.