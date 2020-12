Vendredi, trois individus impliqués dans des vols de type garage ont été interceptés à Seraing. Il s'agit d'un mineur et de deux majeurs.

La police de Seraing a procédé à leur interpellation après que l'un d'eux se soit présenté dans un magasin de réparation et vente de matériel électronique. Il tentait d'y revendre un GSM volé, quelques jours plus tôt, dans une habitation. Les auteurs s'étaient également emparés des clés d'un véhicule et étaient repartis à son bord. Ce même véhicule qui a été repéré, vendredi, près du magasin de matériel électronique...

Le mineur, âgé de 16 ans, était déjà connu de la justice. Il a été mis à la disposition d'un juge de la jeunesse qui, vu ses antécédents, a décidé de le placer dans une institution pour mineurs. Un juge d'instruction a, par ailleurs, été saisi pour les deux majeurs.

Ces trois individus seraient les auteurs d'autres vols de type garage commis ces derniers temps dans la région. On parle de vol "garage" lorsque les auteurs s'introduisent dans une habitation et y dérobent les clés du véhicule et ce, en l'absence des propriétaires ou durant leur sommeil.