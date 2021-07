Angleur, à quelques minutes de Liège, est totalement sous eau. Les habitations et les commerces sont inondés suite au débordement de l'Ourthe. Et la situation pourrait encore s'aggraver dans les prochains moments. Des images très impressionnantes.

La Gouverneur faisant fonction, Catherine Delcourt, et les autorités de la Ville de Liège conseillent aux habitants d’Angleur, à proximité de l’Ourthe, de quitter leur domicile si c’est encore possible et de se réfugier dans leur cercle familial et amical. Les services sociaux de la Ville les accueillent également au Hall Omnisport de Grivegnée, rue Nicolas Spiroux. S’il n’est plus possible d’évacuer, le conseil est de monter aux étages.