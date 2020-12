Dans le cadre de cette enquête, trois perquisitions ont en effet été menées ce mercredi en région liégeoise, deux à Seraing et une à Grâce-Hollogne. Sur place, les policiers étaient accompagnés de chiens éduqués pour retrouver des produits stupéfiants et de l’argent liquide… en marge de l’enquête dès lors et des faits de traite d’êtres humains, les policiers ont mis la main sur 7 kilos de cannabis et sur un total de 30 000 euros. Il semble que les jeunes opéraient en qualité de "grossistes" à l’égard de plusieurs dealers écoulant notamment dans le quartier de la Bergerie à Seraing.

Au total, ce sont six personnes qui ont été interpellées ; une demande de mandat d’arrêt pour traite des êtres humains a été requise pour deux d’entre elles tandis que cinq demandes de mandat ont été requises pour trafic de stupéfiants.