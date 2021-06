Dès la rentrée scolaire de septembre 2021, l’Académie des Beaux-Arts, section secondaire, adaptera ses cours afin de proposer, dès la 5e année, un cursus spécifique pour se préparer aux études d’architecture. Cette école de la Ville de Liège, intégrée au centre d’enseignement secondaire (CES) Léonard Defrance, proposera en effet aux élèves de 5e année de choisir une option sur mesure…

La nouveauté réside donc dans les différentes options accessibles aux élèves. Les cours généraux seront modulables et il sera possible d’intégrer une option "maths fortes" avec jusqu’à 6 heures de mathématiques.

"Le cœur de métier de cette institution artistique de la Ville de Liège ne change pas. L’école enseigne l’art sous toutes ses facettes et couleurs et pousse ses élèves à exprimer leur créativité", souligne Pierre Stassart, échevin de l’Instruction publique. "En alliant rigueur mathématique et formation créative, cette nouveauté va en outre donner toutes les chances de réussite à celles et ceux qui entameront par la suite des études universitaires en architecture, par exemple."

À noter que cette option "maths fortes" sera coordonnée par une architecte de formation qui orientera le cours de mathématiques en ayant les études supérieures en architecture en perspective.

L’Académie des Beaux-Arts sera la seule école artistique de transition à proposer 6 heures de mathématiques par semaine à Liège.