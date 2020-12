Le réseau des bibliothèques publiques de la Province de Liège travaille actuellement sur un nouveau portail qui doit permettre au public concerné d’accéder à l’ensemble de son catalogue et à de nombreux services en ligne.

Pour ce faire, et c'est une information service importante, qui plus est en cette période de confinement, ces dernières fermeront leurs portes au public, et ce du 31 décembre 2020 au 17 janvier 2021.

Aucun service ne sera donc accessible durant cette période de deux semaines. Le public est dès lors invité à prendre ses dispositions pour tout ce qui concerne l’emprunt et le retour des documents.

Cette fermeture temporaire concernera notamment la bibliothèque communale Pierre Perret, laquelle est d'ailleurs actuellement à la recherche d'un nouveau responsable.



Se disant consciente des désagréments que cette fermeture peut engendrer, l'équipe met en avant les avantages du nouveau portail voulu performant, rapide, complet...