Ce mardi, le ministre de l’Égalité des chances de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Frédéric Daerden, était de passage à l'athénée Guy Lang à Flémalle dans le cadre du lancement d'une campagne de sensibilisation contre le racisme. Celle-ci faisant écho à la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale décrétée le 21 mars. L'actualité, les signalements en hausse auprès d'Unia (service public indépendant de lutte contre la discrimination et de promotion de l’égalité des chances) et les propos diffusés sur les réseaux sociaux indiquent clairement que le racisme est malheureusement toujours bien présent dans notre société... D'où la volonté de relancer une campagne de sensibilisation au racisme destinée aux jeunes de 12 à 18 ans.

"Sous le slogan #pasdrole les blagues racistes, ça finit toujours par blesser !, cette campagne a pour objectif de démontrer que, sous couvert d’humour ou de remarques anodines, certaines blagues véhiculent des préjugés et des stéréotypes racistes qui nuisent aux personnes concernées. Les blagues sont le début du racisme et entraînent une chaîne de discriminations, allant d’idées préconçues aux propos ou agissement haineux", souligne le ministre, qui a assisté à une animation donnée à un groupe d'élèves.

Afin de toucher le public cible, cette campagne se veut principalement digitale et sur le ton de l'humour. Elle se décline sur différents supports et canaux de communication. Ainsi, au-delà d'affiches axées sur de soi-disant blagues que les jeunes connaissent, une vidéo illustrant le propos est diffusée sur les réseaux sociaux. De plus, un site Internet dédié à la campagne a été créé. Celui-ci, www.pasdrole.be, contient les différents visuels et outils de la campagne ainsi qu'une série d’informations sur le racisme. De plus, chaque internaute peut y "balancer les blagues racistes" qu’il ou elle a entendues pour les voir atterrir dans la poubelle virtuelle du site. Ces blagues feront également l’objet d’une déconstruction une fois publiées sur le site.

Par ailleurs, des émojis ont été créés pour la campagne et sont téléchargeables sur le site Internet afin d'être utilisés sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Une façon de répondre, en images, à des propos racistes...