Les surfaces de bureaux seront bel et bien taxées cette année, comme l’a ainsi souhaité la majorité PS/Vers Demain au moment de l’élaboration du budget 2020… Ainsi, après avoir été recalée par la Région wallonne, la nouvelle taxe sur les bureaux a été approuvée, dans sa version modifiée, par la tutelle.

Pour rappel, en décembre dernier, on apprenait que la Région avait recalé cette nouvelle taxe, la jugeant discriminatoire. Pourtant, afin justement de contrer un effet discriminatoire, le collège avait jugé opportun de ne pas exempter les bureaux de moins de 100 m2 mais de les soumettre à une taxe forfaitaire de 25 €. La tutelle a néanmoins estimé que la différence de taxation était trop importante entre les petites et grandes surfaces de bureaux… Du coup, le collège communal a soumis une nouvelle version de cette taxe à la Région wallonne, qui l’a donc approuvée.

Freiner pour réduire les nuisances

Le collège y tenait à cette taxe ! Rappelons, en effet, qu’elle se veut dissuasive au vu des nombreuses demandes d’installation de bureaux sur Awans, commune perçue comme géographiquement intéressante, sans pour autant nuire aux petits indépendants.

Cette taxe, telle qu’approuvée, prévoit donc d’appliquer un forfait de 25 € jusqu’au 50e m2 et de 50 € dès le 51e m2 et jusqu’à 100 m2. Dès le 101e m2, et jusqu’à 200 m2, ce sera 4,30 € le m2. Et enfin, dès le 201e m2, on en arrive aux 8,60 € le m2 prévus initialement. De cette manière, il y a une progression dans la taxation.