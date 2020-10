Les buvettes des clubs sportifs restent fermées en province de Liège: "La situation est toujours aussi alarmante" LiègeExclusif Matthias Sintzen Vendredi, le Gouverneur de la province de Liège faisant fonction a pris un arrêté de police annonçant la fermeture des buvettes et cafétérias des clubs sportifs. Rien ne change. © Pixabay

Les sports en intérieur et avec contacts sont désormais interdits, tout comme le football amateur pour les adultes et les jeunes de plus de 16 ans de la D2ACFF/VV à la P4. Si l'augmentation du nombre de cas liés au coronavirus est bien entendu l'une des raisons de cette mesure, la fermeture des buvettes (principale source de revenus de nombreux clubs) a également joué un rôle.



Ce mardi, la ministre des sports, Valérie Glatigny, a dit que les buvettes pouvaient rouvrir selon certaines mesures. Mais il appartenait bien entendu au Gouverneur de chaque province d'en décider. En province de Liège, le Gouverneur faisant fonction, Madame Catherine Delcourt, a décidé de ne rien changer: les buvettes et cafétérias doivent rester à l'arrêt. "La situation est toujours aussi alarmante, rien n'invite à un relâchement", explique-t-on du côté de son cabinet. "Cette position reflète l'avis de l'ensemble des bourgmestres. De plus, un comité de concertation se réunit vendredi et il risque de prendre des mesures plus importantes que les nôtres. Nous n'allons pas prendre un arrêté de police tous les deux jours."



Avant de pouvoir éventuellement revenir sur cette décision, il faudra que la situation change. "Nous allons voir l'effet sur le nombre de contaminations."