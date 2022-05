Hamoir 1 000 canards seront lâchés ce samedi

Ce 21 mai, ce sera le 21e lâcher de canards sur l’Ourthe, une organisation de l’école St-Joseph de Hamoir et notamment du comité des fêtes. Un événement plus qu’attendu puisqu’il avait été annulé deux années d’affilée. "La dernière fête remonte à octobre 2019", se souvient Muriel Guffens, la directrice. "En 2020, la pandémie est passée par là et en 2021, alors que tout était prêt, pas de chance, l’école a fermé à cause du Covid et on a annulé. Pour ne pas attendre trop longtemps, on a avancé la date à mai 2022."