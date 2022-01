Liège Quelques mois après leur inauguration, elles avaient été ravagées par les inondations.

C’est en grande pompe et en présence de la Sofico qu’il y a près d’un an, le 27 janvier 2021, la centrale hydroélectrique des Grosses Battes était inaugurée, sur l’Ourthe à Chênée. Il faut dire que le moment était émouvant pour tous ceux qui "lorgnent" sur cette chute d’eau… Depuis que l’Ourthe est ici canalisée en effet, soit depuis 1905, date de l’Exposition universelle à Liège, le rêve de ceux qui scrutent cet impétueux cours d’eau était d’en extraire l’énergie. Tout vient à point à qui sait attendre...

Mais moins de six mois plus tard, la catastrophe du siècle a malheureusement saccagé toute cette entreprise. En débordant comme jamais auparavant, l’Ourthe a en effet fortement endommagé la toute nouvelle centrale hydroélectrique… et elle n’a d’ailleurs pas été plus tendre avec l’autre centrale, inaugurée quelques mois après la première, à Chanxhe (Sprimont). Et cette question : les inondations ont-elles signé la mort prématurée de ces jeunes centrales ? En aucun cas...