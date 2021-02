Aujourd’hui, les Centres de Jeunes, qui ont pour mission de favoriser le développement d'une citoyenneté critique, active, responsable et solidaire, principalement chez les jeunes de 12 à 26 ans, désirent pouvoir agir grâce aux compétences des équipes d’animation afin de permettre aux jeunes d’être hors de chez eux mais dans des espaces où ils peuvent être accompagnés, recréer des liens, se poser, être écoutés, partager, prendre des initiatives citoyennes, envisager des perspectives...

C’est pourquoi, ce mercredi 24 février sera une journée d’actions diversifiées mises en place par les Centres de Jeunes sur tout le territoire francophone. En région liégeoise, le collectif des Maisons de jeunes liégeoises, qui rassemble une vingtaine de Maisons de Jeunes, se mobilisera "pour réclamer une réouverture des Centres de Jeunes pour l'entièreté de leur public et dans des conditions d'accueil acceptables tant pour les jeunes que pour les travailleurs". Il y aura des actions via les réseaux sociaux et dans l'espace public, dans le respect des règles sanitaires. Vous pouvez retrouver la liste des événements ici.