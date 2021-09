Deux mois après les terribles inondations qui ont ravagé la région liégeoise, de nombreuses personnes sinistrées vivent toujours dans des conditions difficiles entre travaux de rénovation et difficultés d’approvisionnement au gaz.

Vendredi, le collège communal de Liège a annoncé sa volonté de maintenir les centres de proximité installés au sein des quartiers d’Angleur et de Chênée aussi longtemps que cela sera nécessaire pour soutenir les victimes des inondations dans leur quotidien.

Les cinq centres de proximité, qui délivrent chaque jour plusieurs milliers de repas chauds et permettent l’accès aux douches et à des machines à lessiver et séchoirs, seront maintenus au moins jusqu’au 15 octobre.

Sur base de l’évaluation permanente du dispositif, les aides seront adaptées en fonction de l’évolution des besoins des habitants.

Pour rappel, les cinq centres sont ouverts 7 jours sur 7 de 11 à 20 heures à :

Angleur, hall omnisports, rue sous le Bois, 2 ;

Kinkempois, rue des Écoles, 1C → (club de pensionnés) ;

Chênée, centre culturel, rue de l’Église, 1 →(salle de gym + annexe au foyer culturel) ;

Chênée, quartier du Lhonneux, rue des Ventaux ;

Chênée, rue des Grands Prés 202.

