Le saviez-vous ? En Belgique, on trouve un cheval pour 27 habitants et le secteur équestre représente 6 600 équivalents temps plein, dont 3 630 emplois directs… L’impact économique annuel de ce secteur serait d’ailleurs supérieur à 1 milliard.

En cette période de confinement toutefois, les centres équestres n’échappent pas à la crise. En effet, comme le rappelle Sophie Roscheck, passionnée de chevaux, originaire de Saive (Blegny), "même si les randonnées à cheval sont à nouveau autorisées, il est toujours interdit de rejoindre les centres équestres". Actuellement donc, toute la filière est paralysée, raison pour laquelle Sophie a décidé d’étendre ses "activités".

Il y a quelques années en effet, Sophie a créé cette application mobile, Ekism Pro, soit une application qui propose une série d’informations utiles pour l’entretien des chevaux… gratuite, elle a séduit plus de 2 000 utilisateurs. "Mais aujourd’hui vu la situation, j’ai décidé de faire en sorte que celle-ci devienne une plateforme d’entraide à la filière", nous explique-t-elle. En période de crise, la plateforme permet désormais de mettre en lien tous les acteurs du secteur, confrontés à des urgences…

Comme le précise la spécialiste en effet, "l’activité dans les centres est au point mort et ceux-ci n’ont donc plus aucuns revenus". Cependant, comme dans d’autres secteurs, les charges sont toujours présentes, ne serait-ce que pour l’entretien des chevaux. "Grâce à la plateforme, il est dès lors possible d’échanger sur les difficultés rencontrées", précise Sophie. Et d’intervenir.

Déjà, plusieurs initiatives ont pu voir le jour grâce aux échanges sur Ekism Pro, "ce qui a notamment permis de récolter de l’argent, du matériel…". Et d’évoquer également l’initiative de WPB Group, entreprise liégeoise active dans les produits de soins et compléments alimentaires pour chevaux qui vient de produire plus de 500 tubes de crème hydratante pour les mains des soignants en maison de repos…

Ce jeudi, le ministre Willy Borsus sera interrogé sur ces centres équestres en difficulté par le député Christophe Clersy.