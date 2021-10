Les écoles communales fondamentales (ordinaires et spécialisées), secondaires (générales et spécialisées) et l’enseignement en alternance de la Ville de Liège sont en légère progression a annoncé l’échevin liégeois de l’Enseignement Pierre Stassart. Le Covid n’a toutefois pas épargné l’enseignement technique et professionnel, en diminution. La promotion sociale et le supérieur sont stables.

Au niveau du fondamental, le nombre d’élèves passe de 10 627 à 10 708. À noter que, dans le contexte du Covid et des nombreuses quarantaines ou fermetures de classe qui ont continué après la rentrée 21-22, la population totale des écoles fondamentales est vraisemblablement sous-estimée (toutes les inscriptions n’étant pas comptabilisées).

[...]