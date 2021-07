Malheureusement, les deux petits sont décédés...

Ferdinand et Antoinette, ce sont les petits noms qui ont été donnés à Monsieur et Madame cigogne qui se sont établis à Dolembreux (Sprimont). L'endroit est pour le moins surprenant puisque le couple a choisi d'installer son nid au sommet d'un poteau électrique, en bordure de nationale... En juin dernier, on pouvait les observer, à tour de rôle, en train de couver leurs oeufs. Dans le voisinage, certains prenaient plaisir à les admirer, le couple étant devenu une sorte d'attraction!