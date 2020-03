Si, chaque année, on ne peut que déplorer le comportement indécent de certains parents qui vont jusqu’à pousser des enfants pour ramasser à leur place des œufs… en coton ou en plastique, les chasses aux œufs et autres événements liés à la fête de Pâques sont, en général, des moments appréciés par bon nombre d’enfants… Cette année, malheureusement, les cloches ne passeront pas !

Les rassemblements étant interdits dans le cadre des mesures de sécurité visant à lutter contre la propagation du coronavirus, tout événement ne peut plus avoir lieu jusqu’à nouvel ordre… Pas de chasse aux œufs, donc, ni tout autre événement en lien avec la fête de Pâques !

Le largage d’œufs (en coton) par hélicoptère qui devait à nouveau se dérouler en partenariat avec Radio Nostalgie, ce dimanche, sur le site du hall omnisports du Bois de l’Abbaye à Seraing est donc annulé. Sur place, les enfants auraient pu profiter de diverses animations. Ce ne sera donc pas pour cette année…

Il en va de même pour un autre événement qui attire également du monde, à savoir le jeu de Pâques dans le domaine du château de Jehay (Amay), qui devait s’y tenir le lundi de Pâques, soit le 13 avril.

Pas de cloches, non plus, à Flémalle où, durant les vacances de Pâques, l’équipe d’Amuz’et vous avait pris l’habitude de convier les enfants à une journée de défoulement dans les châteaux gonflables avec lâcher d’œufs et autres animations. "Nous communiquerons une date de reprise de nos activités dès que la situation sera revenue à la normale. Prenez soin de vous et de vos familles", peut-on lire sur la page Facebook d’Amuz’et vous.

Chasses aux trésors

Idem à Ans où les chasses aux œufs prévues dans les cités sociales durant les vacances et dans le parc des coteaux le dimanche de Pâques sont annulées. Les organisateurs ont néanmoins annoncé qu’elles seront remplacées par des chasses aux trésors pour enfants, une fois que la situation sanitaire le permettra…

Bien sûr, s’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des événements prévus pour Pâques en province de Liège, cela indique, en tout cas, que les cloches, où que ce soit, ne peuvent passer cette année…Jessica Defgnée