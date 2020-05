Certains ont distribué leurs vivres périssables.

La situation que nous traversons actuellement est loin d’être un long fleuve tranquille. Indépendants, associations, entreprises… tout le monde souffre. Les clubs de sport sont également très impactés par la situation : ils n’ont plus aucune rentrée financière mais les dépenses contractuelles vis-à-vis des joueurs et entraîneurs, les locations, etc. sont toujours bel et bien là.

Malgré tout, ils ne manquent pas de faire preuve de bon cœur. Leur buvette est à l’arrêt le plus complet depuis le mois de mars et les stocks de snacks et de boissons sont importants. Beaucoup de clubs de football avaient, par exemple, commencé à faire des provisions pour les tournois du mois de mai, une de leurs plus grandes recettes.

Au RFC Liège, ce ne sont pas moins de quinze boîtes de chips qui ont été offertes. "Pour ce qui est des boissons, nos fournisseurs nous rembourseront mais pour les chips qui allaient être périmés en juin, nous avons décidé de les donner au Collectif Astrid 2020. Nous faisons souvent des actions avec cette association", explique le directeur général du RFCL, Pierre-Laurent Fassin.

Le club de basket-ball de Sprimont a également ouvert son cœur en offrant les gaufres au départ mises en vente. "Normalement, nous faisons un gros bénéfice avec cette vente mais elle n’a pas pu avoir lieu normalement cette année. Nous avons tenté de les vendre moins cher mais le succès n’était pas au rendez-vous. Alors, nous les avons distribuées dans les maisons de repos de la commune et dans deux hôpitaux liégeois pour le personnel soignant", raconte Marie-Noëlle Fassotte, l’épouse du président.

Un nouvel élan de solidarité qui est toujours le bienvenu.