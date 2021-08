Verviers Le musée des Beaux-Arts et de la Céramique est aussi victime du déluge de la mi-juillet.

Lors des inondations de mi-juillet, aucun secteur d’activité n’a été épargné, pas même le secteur culturel.

À Verviers, le musée des Beaux-Arts de la Céramique, rue Renier, a subi d’importants dégâts. Les eaux de la Vesdre ont entièrement inondé la cave - du sol au plafond - et jusqu’à 20 cm au rez-de-chaussée. "Fort heureusement, les tableaux n’ont pas été touchés", souffle l’échevin de la Culture Jean-François Chefneux, lors d’un tour du bâtiment. Les meubles impactés ont été vidés de leurs objets pour être séchés sur un drap au sol.

Des pompes avaient pourtant bien été installées la soirée du 14 juillet, "mais les deux vagues de la nuit ont totalement noyé la cave", relate l’échevin alors que nous déambulons dans le sous-sol humide, déjà rongé de champignons. Celui-ci accueillait pourtant les collections de céramique ancienne et moderne du musée. Disposées dans des vitrines, "qui n’ont par chance pas cédées, les pièces ont été soulevées par les eaux, ont flotté dans leur vitrine, et ont été redéposées lors de la décrue", bien que parfois cassées ou abîmées. "Tout ça ne serait pas arrivé si les collections avaient été stockées dans de meilleures conditions, peste-t-il. Il est temps que Verviers retrouve son attrait avec des outils culturels et patrimoniaux, dignes d’un chef-lieu d’arrondissement".

"Tout est foutu. On ne pourra plus rien stocker ici", commente Pierre Minguet, ouvrier qualifié au musée, occupé à démonter les vitrines moisies.

Sauver les collections