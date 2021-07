A Liège, c'est la panique. Relativement épargné jusqu'ici, le centre-ville de Liège mais aussi et surtout Coronmeuse, Saint-Léonard et Outremeuse, risquent bien de voir la Meuse sortir de son lit dans le courant de la journée. Et les dégâts pourraient être importants. Les citoyens et commerçants sont donc invités à faire tout leur possible pour limiter les dégâts.La Gouverneur faisant fonction, Catherine Delcourt, et les autorités de la Ville de Liège rappellent aux citoyens et aux commerçants de Coronmeuse, Saint-Léonard, Outremeuse et du centre-ville de prendre toutes les mesures de précaution (sortir les voitures des sous-sols, vider les caves, boucher le soupirail… ). Il est cependant précisé que

Les mesures vont même plus loin et la prudence est de mise. "Certains commerces du centre ville et des abords ont déjà décidé de fermer par prudence pour laisser leur personnel rentrer chez eux. Les autres commerçants qui en ont la possibilité, sont invités à faire de même." A plusieurs endroits, ils ont décidé de placer des sacs de sable devant leur entrée et donc de fermer boutique.