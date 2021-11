Face à la pandémie de coronavirus qui reprend de plus belle sur le territoire, l’ASBL Récipro-Cités a décidé de prendre les devants et d’annuler les visites du grand Saint-Nicolas, dans les cités sociales d’Ans, Alleur, Loncin et de Xhendremael, qui devaient avoir lieu ce samedi 20 novembre. L'ASBL se dit "consciente du temps nécessaire pour organiser un tel événement et de l’investissement que chacun y met, et ne souhaite pas prendre le risque de constituer un cluster supplémentaire", précise Patrice Lempereur, président de l’ASBL Récipro-Cités.

Pour autant, la fête de la Saint-Nicolas se tiendra « dans un format plus singulier » annonce Patrice Lempereur, « nous pourrons annoncer un report dès que la situation épidémiologique dans la Province le permettra » : « les enfants, petits et grands ne seront pas oubliés ».



"Il serait impossible pour l’organisation de bien canaliser les adultes et les enfants et contrôler à la fois les covid safe ticket, notre but n’est pas de diviser mais de rassembler et favoriser le vivre-ensemble", poursuit-il.



« C’est la mort dans l’âme que nous prenons cette décision brutale, mais tout doit être tenté pour limiter la circulation du virus, chacune et chacun doit mettre sa pierre à l’édifice, appliquer les gestes barrière, faire le dos rond et attendre, comme nous le prédisent les experts et scientifiques, nos efforts permettront de rendre ce virus inoffensif qui se transformera en simple rhume » conclut le président de l'ASBL.