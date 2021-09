Elles ne sont plus que dix, les plus belles prairies wallonnes en lice pour le concours "Qu’elle est belle ma prairie". Et parmi ces dix prairies, on en retrouve deux en province de Liège ; elles appartiennent à deux agriculteurs, de Burg-Reuland et Vaux-et-Borset, qui ont été sélectionnés "pour la qualité biologique de leurs prairies et la durabilité des systèmes mis en place dans leurs exploitations". Ils seront récompensés au Salon Professionnel de l’Autonomie Fourragère organisé par la FUGEA ce 23 septembre à Floreffe.

Pour rappel, Le concours "Qu’elle est belle ma prairie", est organisé par Natagora, la FUGEA et Natagriwal, et poursuit l’objectif "de mettre en valeur et de récompenser l’élevage extensif, particulièrement utile à la biodiversité et à l’environnement", expliquent les organisateurs.

"L’élevage en prairie permanente maintient la spécificité de nos paysages, représente un nid de biodiversité tant végétale qu’animale, est un véritable puits de carbone permettant de lutter contre le changement climatique et protège les sols contre l’érosion".

La prairie de Frédéric Léonard, située à Burg-Reuland, fait partie des prairies sélectionnées dans le cadre du concours. En 1999, Frédéric Léonard crée sa ferme sur Burg-Reuland. Ancien éleveur de Blanc Bleu Belge, il se redirige, en 2020, vers un élevage de Limousines bio. Aujourd’hui, il se définit comme "jardinier pour l’Europe". Sa prairie, située en réserve naturelle et sur un site Natura 2000, présente des espèces végétales rares comme le trèfle d’eau, l’orchis de mai, la corydale à vrilles ou le genêt anglais. La bécassine des marais mais aussi la pie-grièche écorcheur et la pie-grièche grise y sont observables.

Installé sur Vaux-et-Borset, Jean-Louis Lange est éleveur ovin d’Entre-Sambre-et-Meuse, une race wallonne menacée. La prairie qu’il présente, où il fait pâturer ses bêtes, se situe dans une ancienne sablière. Lors d’un projet de restauration écologique, la zone a été déboisée afin de favoriser la biodiversité particulière du site. Une mare a été créée, des panneaux didactiques posés et des espaces ont été aménagés pour accueillir les hyménoptères sabulicoles inféodés à ce type de milieu. Le lézard vivipare, le plus petit lézard de Wallonie, y a également fait sa place.