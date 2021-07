Les dons de vêtements ne sont plus acceptés au niveau de la Ville de Liège. En effet, depuis jeudi matin ce sont des tonnes de vêtements, couvertures etc qui ont été reçues dans les centres et points de collecte.

Les agents de la Ville, la Croix Rouge et les bénévoles sont occupés à tout trier afin de pouvoir les distribuer le plus rapidement possible aux citoyens sinistrés.

L'échevine Julie Fernandez-Fernandez demande donc aux citoyens de ne pas se rendre dans les centres de crise afin que les équipes puissent travailler dans les meilleures conditions !

En effet, l'afflux de dons et de bénévoles dans les centres empêche parfois les équipes d'accueillir les sinistrés de manière optimale.

La Ville remercie une nouvelle fois toutes les personnes pour leur solidarité. Un appel sera réalisé dans les prochains jours en cas de nouveaux besoins.