À Herstal, les élèves de secondaire de l'École Polytechnique de la Province de Liège ont monté une opération solidaire en collaboration avec l'ASBL liégeoise Bavardons.

Dans ce cadre, ils ont préparé des colis contenant des petits vêtements chauds, des produits de toilette et du chocolat, à destination des bénéficiaires de l’ASBL. Ces cadeaux ont été amenés à Liège par un chauffeur de la Province ce vendredi 18 décembre pour être remis aux démunis soutenus par l’ASBL, ce lundi 21 décembre.



En cette année de crise sanitaire, et d'accentuation de la pauvreté, les initiatives se multiplient de part et d'autre pour venir en aide aux plus fragiles.