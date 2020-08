Le PS, reconsolidé, acte d’un accord vers la construction d’une future majorité.

Verviers, plongée dans une crise politique, occupe bien malgré elle l’actualité. Une issue se dégage-t-elle enfin ?

En choisissant ce jeudi de rester dans les rangs du PS, et donc ne plus suivre la bourgmestre Muriel Targnion et ses (toujours) fidèles Alexandre Loffet et Laurie Maréchal, les échevines Sylvia Belly et Sophie Lambert permettent au PS verviétois, toujours sous tutelle, de se reconstituer une base solide de 10 élus pour partir négocier avec les autres partis, en l’occurrence le désormais incontournable cartel MR-CDH-Nouveau Verviers (15 élus dont Bernard Piron), en vue de constituer une nouvelle majorité "stable et suffisamment large que pour assurer à la Ville de Verviers une gestion rigoureuse dans un climat serein", indique le PS verviétois dans un communiqué.

On comprenait dès lors qu’un accord était intervenu en interne au PS pour sortir de la crise. Celui-ci est désormais acté au terme d’une longue réunion qui s’est tenue ce vendredi soir, présidée par la tutelle (Marie-Claire Lambert, Christophe Collignon et André Frédéric) : les 10 élus socialistes s’unissent autour de Jean-François Istasse (7e score) comme candidat à la fonction mayorale.

