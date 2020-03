Des élèves répartis dans d’autres classes en l’absence de leur enseignant, casés là avec des feuilles d’exercices sans l’encadrement habituel… Des professeurs d’éducation physique amenés à prendre en charge des classes, "comme ils peuvent" vu qu’il ne s’agit pas de leur formation de base… Ou encore des directeurs qui donnent cours en l’absence de plusieurs enseignants… Autant de situations vécues au sein des écoles communales de Flémalle. Des conditions de travail toujours plus difficiles, selon les enseignants et directeurs d’écoles affiliés à la CGSP Enseignement qui, vendredi matin, se sont rassemblés face à l’administration communale !

Certes, ça tombait mal au lendemain de l’annonce de la suspension des cours dans les écoles pour lutter contre la propagation du coronavirus… mais cet arrêt de travail était prévu depuis plusieurs jours. À l’issue de cette heure d’arrêt de travail, tous sont rentrés dans leurs écoles respectives.

Pourquoi ? Pour dénoncer une surcharge de travail induite par la mise en place d’un nouveau modèle de gestion des écoles (plan de pilotage), dans le cadre du Pacte d’excellence. "Tout est basé sur des chiffres, on déshumanise ainsi la profession. Ce plan de pilotage ne fait qu’augmenter la charge de travail des enseignants et des directeurs d’école et cela au détriment des enfants", déplorait à l’annonce de cet arrêt de travail Nicolas Baugniet, secrétaire du secteur communal de la CGSP Enseignement Liège.

Bientôt une rencontre

La bourgmestre, Isabelle Simonis, a invité une délégation à entrer pour entendre leurs revendications. Le climat était tendu, semble-t-il… Mais il a été convenu d’organiser une rencontre, dans la quinzaine, avec les responsables de l’échevinat de l’Enseignement. "On se réunira ensuite en assemblée générale pour faire le point sur les propositions mais il faut que les choses s’arrangent, notamment au niveau de l’échevinat", a indiqué Nicolas Baugniet à sa sortie.

Un son de cloche que ne partage pas le président du Conseil de l’enseignement des communes et des provinces, Laurent Léonard, ex-échevin de l’Enseignement à Flémalle… "Il y a deux personnes à l’échevinat de l’enseignement à Oupeye pour 25 000 habitants et huit à Flémalle… Des tâches dévolues aux directeurs sont réalisées au quotidien pour justement leur laisser la possibilité de se focaliser sur le pédagogique", a-t-il souligné.