Traditionnellement, l’UCM Verviers adresse ses bons vœux à la Ville de Verviers pour la nouvelle année. Mais en ce début 2021, "l’envie n’est pas là", écrit l’organisation patronale dans un courrier adressé à celle-ci, préférant délivrer "une carte jaune" aux élus vu leur "carence à former une majorité". "Les entreprises et les commerçants méritent évidemment mieux que le piètre spectacle que vous donnez et la mauvaise publicité que vous faites de notre cité", fustige l’UCM.

"Le monde des entreprises est inquiet. La situation budgétaire de la ville se détériore probablement et l’absence d’un collège communal ‘de plein exercice’se fait gravement ressentir". Et de comparer les élus à des "gamins à la recherche de friandises". "Le Carnaval est interdit pour raison sanitaire, alors cessez votre mauvais spectacle", conclut la lettre.

Plan de relance gelé

À Verviers, aucune nouvelle majorité n’a encore pointé le bout de son nez tandis que le budget 2 021 attend toujours d’être voté. Pour l’échevin des Finances Alexandre Loffet, avec ou sans nouvelle majorité, "il est temps de se mettre d’accord sur un budget avec emprunt de plan de relance. Si on le vote en février, il sera exécutif en avril/mai", explique-t-il. Voici depuis le 19 novembre que celui-ci dit proposer au collège communal une série de mesures dans le cadre d’un plan de relance à inscrire au budget 2021 "sans qu’il n’ait pu faire l’objet d’un débat à ce stade".

Parmi ces mesures de relance, l’échevin propose une extension du périmètre de la prime Créashop financé par la Ville et la Région wallonne à hauteur de 25 000 euros chacune.

"Elle pourrait être étendue au quartier de la gare" (rues de la Concorde, du Manège, et place de la Victoire), véritable porte d’entrée de la ville, mais aussi au quartier du marché (rue des Carmes, de Heusy et rue Thier Mère Dieu) et rue Spintay, côté pair.

Il suggère une majoration de la prime pour des projets d’artisanat (bouchers, poissonniers ou boulangers) "dont le nombre ne cesse de diminuer en ville", et d’élargir la mise à disposition de cellules vides par la Ville, avec une prime de 5000 euros pour des projets d’économie circulaire, et la relance des chèques sous forme de monnaie locale (Val’Heureux). Enfin, l’échevin recommande une prime forfaitaire de 2 500 euros aux commerces (365 en tout) fermés pendant le 1er confinement, soit un budget de 912 500 euros sur un volume d’emprunt de relance de 2 millions au total "remboursable en 20 ans" .

Il remettra à nouveau ces propositions sur la table du collège jeudi prochain.